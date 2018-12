La Habana preparada ante fenómeno hidrometereológico

Llueve en La Habana debido a la baja extratropical que afecta la parte occidental del país, pero ante la inminente llegada del fenómeno hidrometereológico desde horas tempranas de este jueves se tomaron medidas preventivas.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología los chubascos y tormentas eléctricas pueden llegar a ser fuertes en localidades aisladas, con rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora, con riesgos de inundaciones costeras.

Ante tal situación en cada municipio se reforzaron las acciones de higienización, desobstrucción y limpieza de drenajes y zanjas, explicó Juan Montalvo Guijarros, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial.

Para ello, los 5 municipios costeros de la capital recibieron un refuerzo de medios técnicos y equipos para la recogida de desechos sólidos, que concentraron esfuerzos en las zonas de mayor riesgo.

El vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial de La Habana dijo que dadas las experiencias anteriores, se reforzó la atención en las zonas proclives a inundaciones y que en determinados momentos podrá cortarse los servicios eléctrico y de gas, a fin de evitar daños mayores.

Puntualizó que está prevista la evacuación de la población amenazada y están designados los centros de protección, con el aseguramiento alimentario y médico, aunque la mayoría de esas personas se protegen en casas de familiares y amigos.

Juan Montalvo Guijarros agregó que están previstos también los puntos para la venta de alimentos elaborados a la población más afectada, y se han adoptado medidas especiales en cada territorio para garantizar el suministro de los servicios básicos.

Asimismo, enfatizó en la importancia de cumplir las orientaciones de la Defensa Civil y tener responsabilidad, así como percepción de riesgo.

