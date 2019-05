La Habana; expectativas esperanzadoras

La Habana, Cuba. – La ciudad de La Habana celebra 500 años de su fundación con el aliciente de que está en mejores condiciones de proyectar su desarrollo de manera más coherente y dinámica, dijeron expertos en el XVII Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales.

En una de las conferencias magistrales del evento, Patricia Rodríguez Alomá, directora del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana, abordó el tema de la gobernabilidad y la necesidad de una ciudad creativa.

Vilma Rodríguez Tápanes, presidenta de la comisión provincial de Monumentos, se refirió al protagonismo de la cultura en el desarrollo sostenible, integrada a la formación de políticas para el turismo y las industrias creativas.

Otros conferencistas abundaron en la inclusión y la equidad como valores de la ciudad; los avances en materia ambiental; y las complejidades del desarrollo económico del país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.