La Habana es destino preferido por línea de cruceros

La Habana, Cuba. – Al celebrar el primer aniversario de las operaciones en Cuba de la empresa estadounidense Norwagian Cruise Holdings, su presidente, Frank del Río, anunció que La Habana fue en 2017 el destino preferido por sus clientes entre 500 puertos.

Ningún otro se ha vuelto popular tan rápidamente como Cuba y su capital, aseguró el empresario cubanoestadounidense y destacó que además de las bellezas naturales y los valores arquitecónicos, históricos y patrimoniales del país, los turistas agradecen la generosidad de este pueblo.

Dijo que los cruceros de su compañía -en sus tres marcas- prevén este año incrementar a 86 los arribos a la isla con más de 130 mil pasajeros.

El 88 por ciento de nuestros clientes son estadounidenses, que desean ver fortalecidos los vínculos de su país con Cuba, declaró el presidente de Norwegian Line.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.