La Habana demuestra que !Sí se puede!

La Habana, Cuba. – Después de 6 días de intensas jornadas, este domingo concluyó la V Feria Expositiva de La Habana en Expocuba, que reunió a 91 entidades en representación de los 15 municipios de la capital cubana.

El vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, Osmín Abel Camejo, afirmó que la feria fue cuantitativamente superior a ediciones anteriores y sirvió para mostrar el quehacer económico y social de la ciudad en su Aniversario 500.

Agregó que a través de las exposiciones e iniciativas de cada uno de los municipios se pudo apreciar cuánto más es posible hacer para sustituir importaciones y lograr mayor eficiencia sobre la base de la autonomía de los territorios.

Osmín Abel Camejo señaló que la V Feria en Expocuba, dedicada al medio milenio de la capital cubana, demostró que el pueblo continúa haciendo por La Habana Lo más grande.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.