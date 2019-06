La Comunicación Social siempre al lado de la Revolución

Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación social en el escenario actual cubano, acompañando siempre a la Revolución, se desarrollará el VI Festival Internacional de Comunicación Social en La Habana desde el 25 hasta el 27 de junio.

Rosa María Pérez, presidenta de la organización, aseveró que participarán más de 800 profesionales, incluyendo a representantes de España, Colombia, Chile y Argentina.

Durante la cita, expondrán acerca de la aplicación de esa especialidad en instituciones de salud y se ejemplificará con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también debatirán sobre el derecho a la información y a la internet.

Los Comunicadores acompañan el proceso de actualización del modelo económico, y juegan un papel esencial en el control interno realizado a organismo y centros, ya que son un recurso estratégico de la nación.



