La comunicación es herramienta del desarrollo

El V Festival Internacional de Comunicación Social inició con la conferencia magistral Desafíos de la comunicación social en el siglo XXI, de la catedrática brasileña Margarida Krohling Kunsch.

Afirmó que en el mundo el poder de la comunicación está en el centro de la estructura y dinámica de las masas, y agregó que hoy el imperativo es cómo transformar la sociedad y hacerla más justa y participativa.

En el Festival Internacional de Comunicación Social se entregaron los Premios Espacio a las prácticas comunicacionales destacadas, y entre estos a la Radio Cubana, Banco Metropolitano, Grupo de Diseño de EXPOCUBA y La Colmenita.

Los lauros por la obra de la vida lo recibieron Ricardo Rey Mena, Luis Rodríguez García, Andrés Franco y Carlos Alberto Cremata, todos con un rico historial al servicio de la comunicación en la divulgación de los valores humanos.

