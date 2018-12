La Brigada Nórdica está con Cuba

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos dio la bienvenida a la Brigada Nórdica de Solidaridad con Cuba en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella de Caimito, la cual desarrollará un programa de actividades y recorrerá algunas provincias.

La danesa Inge Hogh, quien ha participado de este contingente en 7 oportunidades, aseveró que para el grupo es motivo de orgullo celebrar en la isla el aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana.

Sabemos que un mundo mejor es posible porque los cubanos lo han demostrado durante años, agregó Inge Hogh en alusión a la solidaridad practicada por la isla a lo largo y ancho del planeta.

La integrante de la Brigada Nórdica de Solidaridad con Cuba puntualizó: Estamos aquí para escuchar, ver, aprender y sentir la realidad, lo cual nos dará el conocimiento necesario para destruir el muro de mentiras que contra Cuba se utiliza internacionalmente.

La vicepresidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Noemí Rabaza, agradeció a la Brigada Nórdica su presencia y la confianza demostrada en la Revolución Cubana.

También hizo referencia al momento que vive la mayor de las Antillas, una época caracterizada por el incremento de la hostilidad estadounidense, el recrudecimiento del bloqueo y el consiguiente retroceso en las relaciones bilaterales con el país norteño.

La Brigada Nórdica de Solidaridad con Cuba la integran 26 suecos, 7 daneses y 12 británicos, y entre las actividades que desarrollarán están homenajes a Fidel en Santiago de Cuba, y al Che Guevara, en la ciudad de Santa Clara.

Los amigos europeos permanecerán en Cuba hasta el próximo 3 de enero y participarán de las fiestas por el advenimiento del triunfo de la Revolución Cubana, proceso político que admiran y defienden con mucho valor.

