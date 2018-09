La agenda de Díaz-Canel, más allá de las Naciones Unidas

Un amplio programa bilateral, paralelo a su agenda multilateral en Naciones Unidas, realiza el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la ciudad de Nueva York.

En declaraciones ofrecidas a la prensa, Carlos Fernández de Cossío, Director General de Estados Unidos de la cancillería cubana, destacó que el mandatario “ha aprovechado la ocasión para reunirse con varias personas de este país, interesadas en Cuba, en mejorar las relaciones con nuestro país, y que contrarios a la posición que actualmente asume el gobierno de los Estados Unidos, consideran que debe haber una relación de respeto, una relación civilizada, una relación constructiva entre Cuba y los Estados Unidos”.

La información ampliada por Agélica Paredes López.

