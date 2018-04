Juristas cubanos denunciarán en Lima impacto del bloqueo

El presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Alexis Ginarte, afirmó que en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, denunciará los planes subversivos contra el país y el genocida bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Ginarte, quien participará en el Foro de la Sociedad Civil, dijo que también los juristas cubanos reclamarán por la devolución del territorio ocupado por la ilegal base naval estadounidense establecida en Guantánamo.

Resaltó que como parte de la sociedad civil cubana, esos profesionales expondrán sus experiencias desde su visión jurídica, social y política, en los espacios relacionados con los ejes temáticos.

En la Coalición 15 del Foro en Lima, que tratará el tema Por un mundo inclusivo y respetuoso, la delegación de la Isla mostrará las experiencias en el enfrentamiento a la corrupción y las fortalezas de su sistema legal.

