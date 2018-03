Jóvenes de las Fuerzas Armadas en Radio Reloj

La Habana, Cuba.- La emisora de la hora y las noticias recibió a jóvenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR, en ocasión del Aniversario 61 de los sucesos del 13 de Marzo.

Los visitantes llegaron a la cabina histórica, donde José Antonio Echeverría llamó a la lucha y anunció que sus compañeros asaltaron el Palacio Presidencial para ajusticiar al tirano Batista.

El teniente coronel Ernesto Michel García, de la Oficina del Historiador de las FAR, destacó la importancia de vincular a los jóvenes con la Historia, y en este caso con los protagonistas de aquella gesta; y entregaron un presente a Radio Reloj en reconocimiento a su ardua labor.

La directora Liuba Moreno Álvarez, explicó la confección de noticias y materiales que elaboran los periodistas, la edición de la Web y el trabajo de los turnos de los locutores en la emisora que se mantiene en el aire en vivo las 24 horas.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.