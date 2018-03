Jóvenes honran a mártires del Trece de Marzo

Granma, Cuba.- Estudiantes universitarios de Granma recuerdan, en su aniversario 61, el Asalto a Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, por José Antonio Echeverría, que al cumplir esa misión fue abatido en un enfrentamiento con la policía batistiana.

Colectivos de trabajadores y de la Defensa en Granma evocan los hechos del 13 de marzo en matutinos y vespertinos, y se reproduce la histórica grabación de las palabras de José Antonio, al dirigirse al pueblo de Cuba por Radio Reloj.

En Granma continúa esta semana el programa de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana, y en la que se recuerda la fundación del periódico Patria, por José Martí.

El acto central de esa provincia será el 14 de Marzo, será ese día en el Parque Museo Ñico López, y se conferirá a Evaristo Tamayo y Juan Farrel, el Premio por la Obra de la Vida, Rubén Castillo Ramos.

