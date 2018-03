Jóvenes espirituanos votarán por vez primera

Santic Spíritus, Cuba.- Más de 25 mil jóvenes espirituanos ejercerán por vez primera su voto en elecciones de diputados y delegados provinciales a la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Autoridades electorales explicaron que ese grupo lo forman quienes, desde los comicios generales anteriores, han arribado a los 16 años de edad, establecida por la legislación cubana para ejercer el voto.

En centros laborales y estudiantiles y zonas de residencia se ha instruido a los nuevos electores la diferencia de esta etapa con la anterior de elección de delegados de circunscripción.

En Sancti Spíritus funcionarán 998 colegios electorales y están inscriptos en los registros 366 electores.

