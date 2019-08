Jóvenes cubanos recuerdan a Fidel

La Habana, Cuba. – En vísperas del Día Internacional de la Juventud y del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, el 12 y 13 de agosto, se organizan en toda Cuba actividades en saludo a ambas fechas.

Diosvany Acosta, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, informó que en todos los municipios del país habrá propuestas para los niños, adolescentes y jóvenes, entre estas exposiciones, debates y ventas de libros referidos a la vida y obra de Fidel.

También se ofrecerán conciertos, presentaciones de artistas aficionados y brigadas artísticas en las zonas intrincadas y en hogares de niños sin amparo familiar; eventos deportivos y actividades para impulsar la producción y las donaciones de sangre.

Diosvany Acosta precisó que esta es solo una de las maneras en que la juventud cubana recuerda al Comandante en Jefe, pues él está presente en cada tarea emprendida, y a él dedicamos cada triunfo.

