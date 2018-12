Jóvenes cubanos, protagonistas en la producción de alimentos

El avileño Osmany Almiguel es el secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, en la Empresa de Cultivos Varios “La Cuba”, en esa provincia, donde los jóvenes con su participación real y consciente son claves en el aumento de la producción de alimentos.

La entidad, dijo Almiguel, aporta al desarrollo local de la comunidad que ya cuenta con un banco, se construyen viviendas y tendrá un estadio de pelota.

Cuenta Félix Yosbel Camejo, joven pinareño usufructuario, que al llegar a la Cooperativa de Créditos y Servicios Juanelo Casanova, en Vueltabajo, era el único militante de la UJC, a pesar de que habían más jóvenes comprometidos y revolucionarios.

El veguero se dio a la tarea de sumar a la organización y ya tiene un Comité de Base de 11 miembros, enfrascados en la zafra tabacalera con resultados. Esas fueron experiencias intercambiadas en el VIII Pleno del Comité Nacional de la UJC en La Habana.

La labor de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles en la atención a los jóvenes vinculados a la producción de alimentos fue evaluada en el VIII Pleno del Comité Nacional de la UJC, en el cual también se presentó un informe sobre los principales indicadores de la vida interna de la organización en 2018.

En la reunión se insistió en la necesidad de aumentar la producción de alimentos, y las exportaciones así como sustituir importaciones.

La primera secretaria de la UJC, Susely Morfa convocó a enaltecer la labor de los jóvenes vinculados al sector agroalimentario y seguir atendiendo sus preocupaciones.

Directivos de los Ministerios de la Agricultura y la Industria Alimentaria, y AZCUBA expusieron logros y retos en la producción de alimentos en el país, donde jóvenes como Osmany y Félix Yosbel son protagonistas.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.