Jóvenes cubanos, importantes constituyentes de su Carta Magna

La posibilidad actual de los jóvenes cubanos de fungir como participantes activos en la elaboración de la Carta Magna de su nación, constituye una fortaleza para el futuro del país, que tiene asegurada en las nuevas generaciones la continuidad de la Revolución.

Así lo expresó Dailanys Peña, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Camagüey, al referirse al proceso de análisis del Proyecto Constitucional en los centros universitarios y de enseñanza media.

Sobre el desarrollo y calidad de los debates en las instituciones estudiantiles de Camagüey, comentó Peña, que es notable la preparación de quienes intervienen y aportan, en la mayoría de las ocasiones, propuestas de adición a la Ley de leyes.

Peña explicó que la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J Finlay, de Camagüey, concluye esta semana la discusión del proyecto para una nueva Ley Suprema.

