Jóvenes cubanos darán un sí a la Revolución

Mañana están convocados más de 400 representantes de los distintos sectores de la sociedad a participar en el foro Jóvenes pensando a América, que se celebrará en La Habana, y así manifestar su apoyo incondicional al proceso revolucionario.

La primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Susely Morfa, manifestó que será una cita interesante porque se discute y se propone desde las experiencias de la sociedad civil.

Significó Morfa que es importante porque constituye un reflejo de la participación de las nuevas generaciones en todas las tareas del sistema socialista y porque allí se debatirán temas cruciales para seguir contribuyendo a un mundo más justo y equitativo.

La primera secretaria precisó que en el contexto del foro se realizarán tres paneles en los cuales se tratarán tópicos vinculados con la ciencia, la economía, la democracia y los derechos humanos.

(Visited 1 times, 25 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.