Jamás volveremos al pasado

Bayamo, Granma.- Al rememorar cómo trabajaban los campesinos, muchos de ellos como jornaleros temporales por unos pocos centavos, destacó Machado Ventura que en el aspecto social en la entonces provincia de Oriente, la mitad de la población era analfabeta, siendo peor entre los serranos.

Precisó que de no ser por la Revolución, el panorama en la Educación y la Salud seguiría siendo desolador, no existían escuelas y la presencia de un médico, dijo, no era reclamo en el campo porque les parecía algo inalcanzable.

Machado Ventura recordó que los niños estaban desnutridos y la mayoría de ellos y los campesinos sufrían enfermedades o secuelas de la tuberculosis, el Paludismo o la fiebre Tifoidea que sembraban la muerte en los campos.

Al referir que en esas zonas no existía electricidad en los bohíos, la mayoría con piso de tierra, y ni mencionar refrigeradores y televisores o algo semejante, sentenció que ese pasado jamás volverá.

