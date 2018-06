Izquierda latinoamericana rendirá homenaje a Fidel en Cuba

La Habana, Cuba. – El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, que sesionará en La Habana entre los días 15 y 17 de julio próximo, estará dedicado a Fidel Castro por sus aportes a la lucha de la izquierda latinoamericana.

En rueda de prensa, Idalmis Bruks, del Comité Organizador, adelantó que durante la reunión está prevista una plenaria sobre el pensamiento del líder de la Revolución Cubana, al que están invitados varios dirigentes políticos de la región.

Esa reunión del Foro de Sao Paulo tendrá lugar 25 años después de que sesionara en La Habana, en julio de 1993, ocasión en que Fidel alertó que América latina y el Caribe no tendrían porvenir sin unidad y sin integración.

Por eso, la nueva cita en La Habana estará dedicada a su figura, pero sobre todo a sus ideas, apuntó la funcionaria del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba.

Favorecer un diálogo franco sobre los temas urgentes para la izquierda de América Latina y el Caribe es el principal objetivo del vigésimo cuarto Encuentro del Foro de Sao Paulo, señaló Idalmis Bruks.

La funcionaria del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba adelantó que habrá debates sobre comunicación política y cultura, ante la pertinencia de que las naciones del área defiendan sus símbolos, valores históricos y el patrimonio, tanto material como inmaterial.

Es importante también que se defienda la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por jefes de Estado y de Gobierno en La Habana en enero de 2014, afirmó Bruks.

El Foro de Sao Paulo, integrado ahora por 112 partidos de izquierda, fue fundado en Brasil y adoptó el nombre de la ciudad donde sesionó por primera vez, en julio de 1990.

