Inversión foránea en Cuba; vía para acceso a nuevas tecnologías

La Habana, Cuba. – La Convención y Exposición Internacional Cubaindustria 2018 prosigue hoy en La Habana con el inicio del Congreso de Reciclaje, espacio para ratificar la proyección de esa industria en la isla.

En la jornada anterior se inauguró la primera edición del foro de inversiones del sector, donde se prevé la firma de varios convenios y memorandos de entendimientos en aras de avanzar hacia el desarrollo sostenible de la industria cubana.

La Subdirectora de Inversiones y Cooperación del Ministerio de Industrias, Ana Iris Cabrera, sostuvo que la inversión extranjera es una vía importante para el acceso a nuevas tecnologías, mercados externos y fuentes que permitan la introducción de entidades nacionales en el mercado foráneo.

En esta primera edición del foro de negocios de la industria participan una representación de entidades de Cuba y una treintena de países.



(Visited 1 times, 39 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.