Intercambio fraterno entre especialistas del sector geólogo-minero

Participantes de 17 países buscan ampliar relaciones entre las comunidades científicas en el IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, Minemetal 2018, que sesiona desde hoy y hasta el jueves en Varadero.

Al dejar inaugurado el evento, el director del grupo empresarial Geominsal, Fabio Raimundo Paz, dijo que el cónclave es fruto de la tradición minera existente en el país, renovada por el contexto nacional que busca fortalecer esa industria.

Valoró la importancia de ejecutar proyectos para la exploración de nuevos recursos minerales, particularmente para la producción de oro, plata, zinc, y plomo.

En la primera jornada del Cuarto Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, el director de Geominsal, Fabio Raimundo Paz, afirmó que el desarrollo de la minería es imprescindible pues es una rama de la industria que contribuye a otros sectores productivos del país.

En los próximos años, informó, está previsto el incremento de las demandas nacionales de minerales y metales a partir del programa de inversiones que se lleva a cabo como el de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

El directivo insistió en potenciar los actuales programas de exportación para garantizar que productos como el níquel, cal, oro, y los concentrados de metales no ferrosos producidos en Cuba puedan llegar a otras latitudes.

En la cita se ponderó que Cuba continúa siendo un escenario atractivo con sólidas propuestas para la inversión extranjera en la exploración a riesgo de recursos minerales.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.