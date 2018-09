Intercambio amplio y comprometido del Proyecto de Constitución

La Habana, Cuba. – Trabajadores del Ministerio de la Construcción, en La Habana, vivieron la última de las reuniones previstas en ese organismo para debatir el Proyecto de Constitución de la República, cuya consulta popular se extiende hasta el 15 de noviembre.

Nidia Gómez pidió incluir, en el Artículo 2 del Título Fundamentos Políticos, al peso cubano como la moneda del país, al tiempo que propuso adicionar como derecho de todas las personas vivir en un ambiente, además de sano y equilibrado, como expresa el texto, sin contaminación acústica.

Santiago Herrera sugirió extender a 70 años la edad límite para ser elegido presidente de la República, así como a tres períodos consecutivos su permanencia en el cargo.

Héctor Cuervo, trabajador del Ministerio de la Construcción, solicitó introducir en algún párrafo del Proyecto el necesario estudio de la Constitución.

