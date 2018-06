Intercambiarán Cuba y China sobre colaboración conjunta

Cuba y China intercambiarán sobre oportunidades de comercio, con la celebración de un foro empresarial entre ambas naciones el próximo lunes en el capitalino Hotel Nacional, informó la Cámara de Comercio.

La comitiva china estará presidida por Wu Guiying, presidenta del Subconsejo de la Provincia de Zhejiang, y la integran más de 30 empresas de los sectores alimentario, constructivo, textil, y de electrodomésticos, entre otras.

Se prevé la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional de la provincia de Zhejiang, y la Cámara de Comercio de la República de Cuba, en pos del incremento de la cooperación entre ambas instituciones.

El evento, que busca contribuir al conocimiento mutuo entre los empresarios de los dos países, incluye dentro de su programa una presentación sobre el ambiente de negocios en territorio cubano.



