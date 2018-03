Intercambia Canciller cubano con dignatario de Japón

La Habana, Cuba.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió en la tarde de este viernes al Señor Mitsunari Okamoto, Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores de Japón.

El dignatario se encuentra de visita en La Habana en ocasión de la ceremonia oficial de apertura de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en la capital cubana, que permitirá ampliar la cooperación bilateral.

Ambas partes constataron el buen momento que caracteriza a las relaciones bilaterales, y conmemoraron el arribo a Cuba de los primeros migrantes japoneses, hecho que este año cumplió su aniversario 120.

Funcionarios de las cancillerías de los dos países y el embajador de Japón en Cuba estuvieron presentes en el intercambio entre el canciller Bruno Rodríguez y el Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores de la nación asiática.

