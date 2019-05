Intensifican en fincas cubanas el uso de la agroecología

Cerca de siete mil fincas de la central provincia de Ciego de Ávila, especialmente del sector cooperativo y campesino, aplican la agroecología para obtener alimentos cada vez más sanos, mediante programas elaborados por especialistas de la rama agropecuaria.

Expertos en agronomía, explotación orgánica y en siembras y cosechas de granos, hortalizas, viandas y en otros nutrientes, han contribuido a disminuir las plagas en los cultivos varios, sobre todo en calabaza, frijol, arroz, malanga, yuca y maíz.

La utilización de la lombricultura, compost, cachaza azucarera, biofertilizantes y desperdicios de acopios, también ha favorecido otras plantaciones.

Las acciones agroecológicas permitieron, asimismo, que la provincia de Ciego de Ávila produjera de enero al cierre de abril más de 100 mil toneladas de alimentos en empresas de cultivos varios, cooperativas de producción agropecuaria y de crédito y servicios.

