Integrar la actividad comercial (+Fotos)

Al inaugurar hoy la II Convención de Comercio, la Ministra del sector, Betsy Díaz, insistió en transformar los servicios que prestamos y elevar la satisfacción de la población.

Ante una amplia representación de proveedores nacionales e invitados extranjeros, la titular se refirió a las afectaciones del recrudecimiento del bloqueo, la inestabilidad de productos de primera necesidad, y las limitaciones para el desarrollo de un mercado mayorista para las formas no estatales de gestión.

Como parte de la Convención de Comercio, el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, destacó que la actividad comercial transversaliza muchos artículos de la Constitución, norma suprema del país.

En ese sentido, apuntó que gran parte de los artículos vinculados a los derechos económicos y sociales refrendados en la Carta Magna, se vinculan a políticas públicas del sistema de comercio cubano.

