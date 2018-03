Instan en Matanzas a mayor control de las inversiones

Matanzas, Cuba. – En ramas priorizadas de salud, educación, cultura, turismo, energética, agroalimentaria y construcción de hoteles se centran las inversiones en Matanzas, con énfasis en la calidad y entrega a tiempo de las obras.

Days Reconde, subdirectora de la Direccción de Economía y Planificación en el territorio, precisa que el presupuesto demanda de esos sectores extremar medidas de ahorro y control de los recursos, para evitar saldos negativos en el balance.

Matanzas busca el necesario incremento de su producción, el ahorro de portadores energéticos y sobrecumplir la circulación mercantil, indicadores que se traducen en más bienes y servicios para la población y la economía.

Ante la necesaria actualización del modelo económico, las autoridades instan a multiplicar los servicios y ofertas a la población, y a un mayor control de las inversiones y mantenimientos.

