Instan a Estados Unidos a eliminar bloqueo contra Cuba

El Partido Socialista de Ecuador llamó al gobierno de Estados Unidos a poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto contra Cuba.

En un pronunciamiento, la organización política precisa que la política estadounidense constituye uno de los sistemas de sanciones unlitareales más injusto, severo y prolongado aplicado contra país alguno, el cual ha dejado afectaciones a la economía cubana estimadas en más de 933 mil 600 millones de dólares.

Sentenció el Partido Socialista de Ecuador que el bloqueo ha significado una afrenta a la soberanía de Cuba y ha violentando flagrantemente los principios del Derecho Internacional y los Derechos Humanos del pueblo cubano.

Asimismo, exhortó a la administración de Washington a levantar el cerco y proceder al progresivo desmantelamiento de todas las restricciones legales y económicas impuestas a Cuba.

