Instan en Holguín al ahorro energético

La Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía, Onure, busca estrategias que favorezcan el ahorro de electricidad en Holguín, con el fin de fomentar una conciencia de ahorro que disminuya el consumo.

La entidad promueve medidas para causar la menor afectación posible al sector residencial, donde se concentra la mayor demanda, y de cuya colaboración depende la disminución del consumo y que se eviten los molestos apagones.

Los Comités de Defensa de la Revolución pusieron en marcha la iniciativa de estimular a las familias a que durante los meses de verano ahorren un 5 por ciento de electricidad con respecto a la pasada etapa estival.

Entre las acciones priorizadas está la venta de los aditamentos de barro para hornillas eléctricas domésticas y la atención personalizada a los núcleos que más gastan, para que asuman un comportamiento razonable.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.