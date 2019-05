Innovadores en Conferencias provinciales

Con vistas a la Conferencia Nacional de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), desde el presente mes, se desarrollarán las reuniones provinciales con motivo de la magna reunión, programada para el segundo semestre del actual año.

Guantánamo es el primer territorio que realizará su reunión los días 13 y 14 de mayo con la presencia de 150 delegados e invitados, pertenecientes a los diferentes sindicatos.

Luis Hugo Negrat Pérez, presidente de la ANIR en la provincia más oriental del país, informó que esos hombres y mujeres representarán a más de 10 mil 900 innovadores y racionalizadores, agrupados en 500 comités de base.

Entre los temas que analizarán los aniristas en Guantánamo estarán el funcionamiento de la institución, el apoyo a la economía, el ahorro y la estimulación y reconocimientos a los destacados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.