Inician vuelos directos entre Moscú y Varadero

Varadero, Cuba. – Una nueva ruta aérea Moscú-Varadero se inauguró este sábado en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, del balneario matancero, segunda terminal de su tipo más importante de Cuba, informó el Ministerio del Turismo.

Ese itinerario ayudará a incrementar el arribo de turistas rusos a la Isla, y solo en la jornada inaugural llegaron al famoso polo de sol y playa cerca de 500 vacacionistas, a través de la compañía Meeting Point.

Los vuelos entre Moscú y Varadero se realizarán cada 10 días, en una aeronave del modelo Boeing, precisó Ivis Fernández, delegada del Ministerio del Turismo en Matanzas.

En estos días de intenso calor, en Varadero pernoctan diariamente más de 100 mil personas, quienes buscan disfrutar de la playa y las ofertas especiales de verano, en un ambiente de seguridad, altos estándares de los principales hoteles y un servicio reconocido en el sistema extra hotelero.

