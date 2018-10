Inicia recuperación en Occidente tras paso de Michael

Las provincias del Occidente de Cuba iniciaron las labores de recuperación tras el paso del huracán Michael, que se aleja de la Isla hacia el norte con mayor velocidad de traslación, intensidad y organización.

Alejandro Gil Fernández, titular de Economía y Planificación, confirmó que se disponen de los materiales fundamentales para posibles afectaciones de las viviendas, así como del combustible para su transportación.

La Unión Eléctrica Nacional confirmó la movilización de brigadas de otras provincias para comenzar la reparación de las redes eléctricas en Pinar del Río y la Isla de la Juventud, donde ese servicio sufrió afectaciones de 90 y 70 por ciento, respectivamente.

El primer secretario del Partido Comunista en Pinar del Río, Julio César Rodríguez Pimentel, aseguró que hasta el momento no hay pérdidas de vidas humanas, aunque existen más de 400 personas evacuadas.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.