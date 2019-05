Inicia nueva ruta aérea Miami-Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – La compañía norteamericana American Airlains inició este viernes un nuevo servicio operacional diario, entre el Aeropuerto internacional de Miami y la Terminal aérea Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

Con esta apertura dicha compañía inaugura un sexto destino hacia la Isla, ya que opera en los aeropuertos de La Habana, Varadero, Camaguey, Santa Clara, además de cubrir la ruta desde Carolina del Norte hasta la capital cubana.

A la inauguración del vuelo Miami- Santiago de Cuba asistieron Ramón Jiménez, Gerente de operaciones de la American Airlains en Cuba, Alfredo González director de la compañía en el Caribe y Emilio Dominico director del aeropuerto santiaguero.

Luego de reanudados los vuelos entre Cuba y los Estados Unidos en el 2016, se evidencia un fluido movimiento de pasajeros entre los dos países a pesar del complejo escenario de los nexos bilaterales.

