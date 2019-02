Inicia I Sesión del Comité Empresarial Cuba – Turquía

Afianzar los nexos económicos entre Cuba y Turquía, así como explorar nuevas oportunidades de negocios, es propósito de la I Sesión del Comité Empresarial entre ambos países que tiene lugar hoy en la Sala Vedado del capitalino Hotel Nacional.

El encuentro acontece en el contexto de la visita oficial a nuestra Isla de una delegación presidida por la Viceministra turca de Comercio, Gonca Yilmaz Batur, e integrada por hombres de negocios de varios sectores como energía, minería, agricultura, comercio, transporte, biotecnología y salud.

La parte cubana está presidida por la Viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ileana Núñez Mordoche. La jornada es escenario para presentar la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y firmar el Plan de Acción del Comité Empresarial Cuba-Turquía para los próximos dos años.

