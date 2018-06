Inicia el Festival Varadero Gourmet

Varadero, Cuba. – El Centro de Convenciones Plaza América, en el balneario de Varadero, con reconocida fama mundial ubicado al norte de Matanzas, acoge la décima edición del Festival Internacional Varadero Gourmet para realzar los atributos de la cocina cubana.

Hasta el 29 de junio venidero sesionará el Festival en el mayor polo turístico de sol y playa del país que tiene el auspicio de la Empresa Extrahotelera Palmares, la Agencia de Viajes Havanatur y la Comercializadora ITH.

Zaid Javier Díaz Méndez, especialista Comercial de la Delegación del Ministerio de Turismo (MINTUR) en Matanzas, precisó que como es tradición, la península de Hicacos acoge el evento que motiva a una mayor cultura gastronómica del sector.

Varadero Gourmet apuesta por la consolidación de la cocina cubana y por preservar las tradiciones y la invitación a degustar los sabores de una Isla que ofrece al visitante una estancia de salud, paz y seguridad.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.