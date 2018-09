Inicia Esteban Lazo visita de trabajo a Santiago de Cuba

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández inició por el municipio de Songo La Maya una visita de trabajo a la provincia Santiago de Cuba.

En su intercambio con la dirección de la Asamblea municipal y con los presidentes de los Consejos Populares se interesó por la situación de la vivienda, los materiales de construcción así como la producción de alimentos y la cafetalera.

