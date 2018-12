Informatizar para ser más prósperos (+Fotos y Video)

La Habana, Cuba. – La informatización es un proceso que nos está modernizando, nos está dando prosperidad y vamos por más, subrayó en el Parlamento el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al referirse a la actual marcha de esa política.

Tras escuchar un detallado informe del ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, el presidente señaló que ese fue un sector que aportó al crecimiento del Producto Interno Bruto y aseguró que veremos en el futuro cuanto más lo hará.

Díaz-Canel ratificó la voluntad política del gobierno por apoyar ese proceso y dijo que ahora la principal dirección es implementar la política aprobada por el Consejo de Ministros, en febrero del pasado año.

Esto demuestra que podemos desarrollar ese amplio proceso que abarca toda la vida del país sin injerencia, con nuestros propios recursos, con nuestra propia voluntad, sin dejarnos encantar con las propuestas imperiales, aseveró el mandatario cubano.

Díaz-Canel señaló que cotidianamente se puede observar cómo se desarrolla el proceso de informatización de la sociedad, que integra muchas cosas para dejar de ser un sueño y convertirse en una realidad.

Adelantó que antes del próximo día 30 todos los gobiernos provinciales tendrán portales, páginas o sitios web y destacó que los organismos de la administración central del estado también van teniendo presencia en Internet, como sucede en las redes sociales donde están todos los ministros.

El presidente dijo que en las opiniones de la población hay una base que sirve para el trabajo de los gobiernos y en ese sentido anunció que próximamente saldrá al aire un programa de televisión, con la periodicidad que haga falta, para informar al pueblo desde los organismos gubernamentales.

Díaz-Canel avanzó ante el Parlamento que pronto la Presidencia tendrá un sitio en la web, otro en Twitter y uno más en You Tube.

El presidente Miguel Díaz-Canel llamó a los cuadros a tener una comprensión, una cultura de la informatización, que no quiere decir que sean expertos, sino que sepan que es una herramienta importante y organizar los procesos de dirección que lo apoyen.

Señaló que a finales de año o a principios del próximo se declara la Primera etapa del gobierno electrónico, cuando la mayor parte de instituciones y organismos de la administración central tengan presencia con sitios web de manera pública.

En 2019 nos centraremos en la Segunda etapa, que es la que permite a la población no solo recibir información, sino interactuar con los organismos e instituciones, dijo el mandatario.

Díaz-Canel explicó ante el parlamento que en la misma medida en que se amplíe la infraestructura de conectividad seguirán bajando las tarifas porque, subrayó, el propósito es que la sociedad pueda usar esa herramienta.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, explicó hoy al Parlamento los planes de informatización de la sociedad, un asunto recogido en las bases de desarrollo económico y social de la nación hasta el año 2030.

Ante el presidente Miguel Díaz-Canel, Perdomo señaló que ese proyecto tiene como pilares la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones, la creación de contenidos y servicios digitales, la ciberseguridad y el marco regulatorio.

El ministro afirmó que se mantendrá y ampliará el acceso a Internet por diferentes vías y en ese sentido dijo que unos 5 millones de cubanos acceden a la red de redes, el 60 por ciento desde centros de trabajo o estudio.

Después de señalar que no se renunciará al servicio de wifi, ni a los planes de llevar Internet a los hogares, Perdomo hizo énfasis en la necesidad de ampliar la informatización al sector económico.

La diputada por Palma Soriano y ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, explicó en la Asamblea Nacional el trabajo que realiza ese sector para ampliar el acceso a Internet desde las escuelas, algo que ahora solo se logra en el 20 por ciento de los centros.

Por su parte, Irma Martínez, diputada por Ciego de Ávila y ministra-presidente del Banco Central de Cuba, se refirió a la ampliación del uso de los cajeros electrónicos y de la banca telefónica y remota, dos temas muy vinculados con la informatización de la sociedad.

El diputado por el Cerro, Gerardo Hernández Nordelo, llamó la atención sobre la aplicación de un sistema de seguridad que evite la falsificación de tarjetas magnéticas, delito habitual en Estados Unidos.

También Freddy Luis Sánchez, de Cumanayagua, y Ariel Mantecón, de la Ciénaga de Zapata, se refirieron a los planes de llevar la informatización a zonas rurales.

