Informatización y ciberseguridad en Cibersociedad 2017

Usar las tecnologías aplicadas al concepto de historia clínica electrónica y en proyecciones medioambientales, así como plataformas emergentes de desarrollo, fueron algunos de los temas tratados en Cibersociedad 2017.

La Universidad de las Ciencias Informáticas presentó esta tarde el buscador de Contenidos Unificados para Búsqueda Avanzada, CUBA.

Disponible en www.redcuba.cu, ese buscador muestra a los usuarios la información existente en el dominio cubano, y brinda la posibilidad de acceder a sitios de interés cultural, informativo e investigativo, explicó a Radio Reloj Eric Utrera, director del proyecto.

El Ingeniero Manuel Sánchez, de la Universidad de las Ciencias Informáticas, expuso sobre uno de los proyectos del centro con el sistema operativo NOVA para personas con discapacidades motoras y visuales.

Agregó que ese proyecto basado en código abierto, que aún continúa en fase de perfeccionamiento, permite a los usuarios contar con herramientas que le faciliten el acceso a los dispositivos para el uso del teclado, pantalla o el mouse.

Otro tema abordado fueron los desafíos y los retos futuros en la ciberseguridad y la importancia de aumentar la responsabilidad de los organismos, y usuarios en general, en el empleo seguro de las tecnologías.

En materia de ciberseguridad, Cuba ha notificado a más de 100 naciones sobre ataques cibernéticos perpetrados contra computadoras cubanas para afectar instituciones ubicadas en terceros países y se han realizado cientos de reclamaciones internacionales a través de los mecanismos de los equipos de Respuesta a Incidentes Computacionales.

Dentro del foro de la sociedad civil, la sede de la empresa Desoft en Pinar del Río, expuso las experiencias alcanzadas con ese tema dentro del Portal del Ciudadano en el territorio, proyecto nominado a los premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.

Otro tema abordado fueron las estrategias para que la sociedad tenga mayor participación en la toma de decisiones de sus directivos, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Encontrar las necesidades fundamentales para lograr un empoderamiento de la mujer desde las tecnologías fue la premisa del Foro de la Sociedad Civil sobre género y tecnología.

Desarrollado en la jornada matutina del evento Cibersociedad 2017, en el panel se debatió sobre el rol de la mujer cubana en el sector tecnológico, así como los proyectos que desarolla la Unión de Informáticos de Cuba, la Universidad de las Ciencias Informáticas y los Joven Club.

Elena Nápoles, oficial de programa de comunicación e información de la UNESCO en La Habana, destacó la necesidad de buscar soluciones innovadoras para usar las tecnologías en función del empoderamiento de las mujeres y niñas.

La presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba, Ailyn Febles, comentó sobre las soluciones para desde las tecnologías apoyar a las mujeres y lograr un mayor empoderamiento de la sociedad.

