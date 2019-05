Informan sobre cierre permanente del túnel de 5ta Avenida

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y en particular a los conductores de vehículos, que con motivo de los trabajos de reparación y pintura que se realizarán en el interior del túnel de 5ta Avenida en el acceso que comunica el municipio Plaza de la Revolución con el municipio Playa, se hace necesario aplicar el cierre de este sentido de forma permanente a partir del lunes 13 de mayo.

Como vías alternativas los conductores podrán utilizar las calles 23, avenidas 41 y 31, 3ra, 7ma y la calle Línea.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial ofrece disculpas por las molestias que estas medidas pueden ocasionar y exhorta a cumplir con las disposiciones establecidas.

Llama también, a mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la autoridad con el objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes del tránsito.

