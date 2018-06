Industria del Reciclaje por un futuro sostenible

El Reciclaje es una rama de la industria con alta trascendencia económica, social y medioambiental, de ahí que la inauguración del Congreso Internacional sobre la actividad en el contexto de Cubaindustria 2018, cobre mayor importancia.

El director general de la Unión de Empresas de Recuperación de materias primas, Jorge Luis Tamayo, insistió en trabajar con responsabilidad en la sustitución de importaciones, que deviene ahorro de recursos naturales y financieros.

En su XV edición, el Congreso Internacional del reciclaje aúna experiencias en la recuperación, procesamiento y comercialización de desechos ferrosos, no ferrosos y no metálicos, así­ como los residuos sólidos urbanos.

El reciclaje sigue siendo insuficiente, por ello urge lograr una mayor formación y conciencia del tema.

