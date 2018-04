Incrementará empresariado cubano participación en ferias internacionales

La Habana, Cuba.- El empresariado cubano incrementará este año su participación en ferias internacionales, con el objetivo de mostrar al mundo los productos nacionales y favorecer los intercambios comerciales.

Se espera que durante el 2018 representaciones de entidades cubanas asistan a no menos de 20 exposiciones de este tipo, según informó la Cámara de Comercio.

Entre los primeros eventos anunciados están las ferias de Nicaragua y República Dominicana, que se efectuarán en el presente mes de abril, y la de Portugal, prevista para mayo.

A mediados de año se enviarán misiones a Trinidad Tobago y Colombia, donde se realizarán encuentros de entidades importadoras y exportadoras de bienes y servicios y la promoción de proyectos de inversión foránea en esas naciones.

