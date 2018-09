Incrementan capacidad operacional en puerto camagüeyano

Nuevistas, Cuba. – Una inversión de 40 millones de pesos ejecutan en el Puerto de Tarafa, en la Bahía de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, para mejorar la infraestructura del enclave marítimo.

Las acciones constructivas permiten reconstruir espigones, levantar dos nuevos muelles y un tercero que será destinado para recibir cruceros, un renglón turístico que se incrementa en el país.

Roberto Curbelo, director de la Unidad portuaria, destacó la conclusión del incinerador de desechos sólidos, único en puertos de la costa norte de Cuba y obra de gran importancia en el cuidado del medio ambiente.

La inversión triplicará la capacidad de manipulación de mercancías y permitirá al país contar con dos importantes radas en la costa norte e igual cantidad en la sur, decisivas en el pronto despacho, para operar barcos con mercancías ensacadas.

