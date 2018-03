Incendio forestal afecta bosques de Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – Unas 200 hectáreas han sido arrasadas hasta este miércoles, debido al incendio forestal de grandes proporciones que reporta la Empresa Agroforestal Macurije, en el municipio pinareño de Guane.

Las condiciones del suelo cargado con hojas secas, troncos y malezas, unido a la falta de lluvias en esa región del occidente cubano, sirven de combustible a las llamas que se concentran hasta el momento en la zona conocida por Juan Gómez.

Fuerzas del cuerpo de guardabosques, la agricultura y los cuerpos de bomberos de los municipios Sandino y Minas de Matahambre, combaten el incendio de grandes proporciones, que se expande por superficies de pinos y eucaliptos en la Empresa Agroforestal Macurije, del municipio pinareño de Guane.

Especialistas del Ministerio del Interior y otras entidades afines, investigan las causas que proporcionaron este incendio, el cual como siempre causa daños irreparables al medio ambiente y la economía.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.