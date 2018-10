Inauguran en La Habana planta de asfalto

El Complejo Industrial de Asfalto Frank País, del municipio de Guanabacoa, quedó inaugurado como parte de las acciones que se realizan por el aniversario 500 de La Habana.

El director de la entidad, Alexis Acosta, expresó que esa obra permite dar un salto cualitativo y cuantitativo en el tratamiento de los viales, con una tecnología de vanguardia amigable con el medio ambiente.

Resaltó que los nuevos equipos permiten la incorporación de cemento, cal, neumáticos reciclados y polímeros, lo que redundará en mezclas más duraderas y resistentes a los efectos del cambio climático.

El acto estuvo presidido por el Primer Secretario del Partido en la provincia, Luis Antonio Torres Iríbar, el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reinaldo García, el Ministro de la Construcción, René Mesa y otras autoridades de Guanabacoa.

