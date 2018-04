Inauguran encuentro internacional de abogados laboralistas

Con la presencia de cerca de 500 delegados, de alrededor de 10 países, se inaugura este miércoles en el Aula Magna de la Universidad de La Habana el XII Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical.

La cita tiene entre sus objetivos articular acciones que permitan en un futuro cercano perfeccionar el Derecho del Trabajo y el de la Seguridad Social en el continente.

Las palabras de apertura estarán a cargo de Guillermo Ferriol, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y del Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, según el programa del evento auspiciado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Johana Odriozola, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero, dictará la conferencia inaugural que versará sobre los retos del Derecho ante la actualización del Modelo Económico cubano.

