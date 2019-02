Inauguran en Sancti Spíritus moderna Terminal de Ómnibus

Sancti Spíritus, Cuba. – La terminal de Ómnibus Nacionales inaugurada en la ciudad de Sancti Spíritus, es la segunda mayor de Cuba, y dispone de todos los servicios para atender con calidad a los viajeros.



La instalación cuenta con 16 andenes, 3 salones de espera, áreas de recepción, custodia y entrega de equipaje, buró de lista de espera y una sala para la atención a lactantes, entre otros servicios.

Especialistas de Ómnibus Nacionales explicaron que por su ubicación en el centro de Cuba, recibirá diariamente más de 140 vehículos, en viajes desde y hacia La Habana y atenderá anualmente a más de 2 millones 400 mil pasajeros.

La Terminal de Ómnibus interprovincial de Sancti Spíritus, dispone de un área de 2 mil 700 metros cuadrados, solo superada por su similar de la capital del país.

