Inauguran aula de Pensamiento cubano

Como parte de las actividades de tributo a Carlos Manuel de Céspedes, por los 145 años de su caída en combate, se inaugura este miércoles un aula de Pensamiento cubano y Latinoamericano, en Bayamo.

A la Casa de la Nacionalidad Cubana de la capital de Granma pertenece en el espacio, donde el Máster José Abreu Cardet, Premio Nacional de Historia, ofrecerá la conferencia Carlos Manuel de Céspedes en la Forja de la Nación.

Este27 de Febrero se cumple el aniversario 145 de la caída en combate de Carlos Manuel de Céspedes, en San Lorenzo, Sierra Maestra, y se evocará con un acto político cultural en la Plaza de la Revolución de Bayamo.

En ese lugar se situarán ofrendas florales en las bases de la estatua del Padre de la Patria, y del busto de Perucho Figueredo, y se realizará la ceremonia de izamiento de la bandera cubana y la de Céspedes.

