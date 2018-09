Inauguran Archivo Central de la Empresa de Gas Licuado

Desde hoy la Empresa de Gas Licuado de la Habana cuenta con un archivo central, ubicado en el municipio de Guanabacoa, acción también que se suma a la conmemoración del aniversario 500 de la fundación de la capital.

El director de la empresa, Amado González, explicó a Radio Reloj que en esa instalación recién inaugurada serán conservados los principales documentos sobre Gas Licuado correspondientes a las provincias de Artemisa, Mayabeque y La Habana.

Recalcó además que se trabaja para obtener una copia digital de todos los documentos, incluyendo los más de 530 mil contratos de la población pertenecientes a la Empresa de Gas Licuado de la Habana.

