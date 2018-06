Impulsan en Santiago de Cuba la renovación de los cafetales

Santiago de Cuba. – Los caficultores de la provincia de Santiago de Cuba brindan un significativo aporte al Programa de Desarrollo Cafetalero hasta el 2020, al alcanzar hasta el momento unas 26 mil hectáreas sembradas con el aromático grano.

El crecimiento de los cafetales en los municipios se debe al intenso trabajo en la renovación y ampliación de áreas de cultivo, la introducción de un sistema más intensivo y tecnificado de siembra y las experiencias con posturas de nuevas variedades de café introducidas en las montañas del Tercer Frente.

Directivos de la agricultura en Santiago de Cuba informaron que como parte del Programa de Desarrollo Cafetalero se han sembrado más de 8 millones de posturas con una adecuada atención agrotécnica.

El territorio de Santiago de Cuba es el mayor productor de café en el país, y en la recien finalizada cosecha acopió más de un millón 200 mil latas del grano.

(Visited 1 times, 19 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.