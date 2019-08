Impulsan obras en ocasión del Día del Trabajador Hidráulico

La Habana, Cuba. – Un fuerte impulso han recibido las obras hidráulicas que se ejecutan en diferentes territorios del país, en ocasión de la celebración el próximo 10 de agosto del Día del Trabajador de ese sector.

La fecha será celebrada en todos los colectivos laborales con matutinos y actos de reconocimiento de los resultados y de establecimiento de nuevos compromisos.

Con motivo de la jornada se ha laborado en importantes obras de beneficio social, como la remodelación y el mantenimiento de plantas potabilizadoras y de bombeo y la instalación de conductoras de agua, así como en la eliminación de salideros.

Sobresale por su impacto para la población y el desarrollo turístico de la capital cubana, la terminación de la primera etapa de la nueva conductora Crucero Centro, en La Habana; esta obra tiene el objetivo de erradicar las bajas presiones en el abasto y mejorar el servicio en La Habana Vieja.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.