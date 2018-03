Impulsan labores de la zafra azucarera en Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – Con el fin de sumar más fuerzas a los cañaverales y la industria los fines de semana con el objetivo de alcanzar molidas altas y estables, comenzó en la provincia de Villa Clara una jornada especial emulativa entre centrales azucareros.

La convocatoria pretende convertir el mes de marzo en una etapa de impulso productivo, que tendrá, entre sus motivaciones, la celebración en enero de 2019 del Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Como resultado de la jornada emulativa entre ingenios de Villa Clara, en estos primeros días de marzo fueron reconocidos los pelotones de corte mecanizado que aportan caña a los centrales Quintín Banderas, Heriberto Duquesne, Carlos Baliño e Ifraín Alfonso.

También sobresalieron los centrales José María Pérez de Camajuaní, y Panchito Gómez Toro de Quemado de Güines, con molidas superiores al 75 por ciento de su capacidad.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.